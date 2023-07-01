Реклама
Новости

Зеленский: переговоры станут возможны при выходе на границы Украины 1991 года

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:35

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условием для переговоров с российской стороной выход Украины на свои международно признанные границы. Слова Зеленского на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве передает «РБК Украина».

«Еще раз подчеркиваем: Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах согласно международному праву», — заявил Зеленский, имея в виду границы страны 1991 года. Линия соприкосновения на 24 февраля 2022 года — это «не наши границы», уточнил он.

Испанский премьер-министр Санчес, в свою очередь, заявил, что «только Украина может установить условия и сроки мирных переговоров». Предложения других стран по мирному урегулированию, по его словам, ценны, но принять их полностью нельзя. Выступая в Верховной раде, он анонсировал предоставление Украине помощи на 55 млн евро и пожелал успеха в контрнаступлении.

В декабре 2022 года Владимир Путин говорил, что участникам процесса урегулирования «придется согласиться с реалиями, которые складываются „на земле“». «Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий», — повторил он свой тезис про «реалии» в статье для «Жэньминь Жибао» в июне.

«Фактически сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого‑то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой‑то диалог», — сказал 11 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле заявили, что в Киеве не видно ни желания, ни готовности вести переговоры, и сослались на препятствование этому со стороны партнеров Украины.

расскажите друзьям
теги
Верховная Рада
люди
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий Песков
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»