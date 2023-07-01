Зеленский: переговоры станут возможны при выходе на границы Украины 1991 года

«Фактически сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого‑то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой‑то диалог», — сказал 11 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле заявили, что в Киеве не видно ни желания, ни готовности вести переговоры, и сослались на препятствование этому со стороны партнеров Украины.