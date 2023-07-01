Зеленский: переговоры станут возможны при выходе на границы Украины 1991 года

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условием для переговоров с российской стороной выход Украины на свои международно признанные границы. Слова Зеленского на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве передает «РБК Украина».
«Еще раз подчеркиваем: Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах согласно международному праву», — заявил Зеленский, имея в виду границы страны 1991 года. Линия соприкосновения на 24 февраля 2022 года — это «не наши границы», уточнил он.
Испанский премьер-министр Санчес, в свою очередь, заявил, что «только Украина может установить условия и сроки мирных переговоров». Предложения других стран по мирному урегулированию, по его словам, ценны, но принять их полностью нельзя. Выступая в Верховной раде, он анонсировал предоставление Украине помощи на 55 млн евро и пожелал успеха в контрнаступлении.
В декабре 2022 года Владимир Путин говорил, что участникам процесса урегулирования «придется согласиться с реалиями, которые складываются „на земле“». «Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий», — повторил он свой тезис про «реалии» в статье для «Жэньминь Жибао» в июне.
«Фактически сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого‑то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой‑то диалог», — сказал 11 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле заявили, что в Киеве не видно ни желания, ни готовности вести переговоры, и сослались на препятствование этому со стороны партнеров Украины.