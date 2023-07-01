Умер главный прокурор Чувашии Андрей Фомин. У него остановилось сердце во время заплыва через Волгу

В Чебоксарах ежегодно проводится заплыв через Волгу Chebswim на дистанции 2200 и 4400 метров. Фомин участвовал в заплыве через Волгу ежегодно, в этот раз он планировал проплыть по реке 2200 метров. В прошлом году он преодолевал такую же дистанцию.