Умер главный прокурор Чувашии Андрей Фомин. У него остановилось сердце во время заплыва через Волгу

1 июля в возрасте 57 лет умер главный прокурор Чувашии Андрей Фомин. Первыми об этом сообщили телеграм-каналы Baza и Mash.
По их данным, Фомин умер во время заплыва через Волгу. Это подтвердили РБК в прокуратуре Чувашии. У него остановилось сердце в 150 метрах от берега, уточняет Mash.
Спасатели достали Фомина на берег, но спасти его медикам не удалось, сообщают каналы. «Факт подтверждаю, но подробностей пока нет. По гибели каждого человека проводится проверка», — сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Генпрокурор РФ Игорь Краснов выразил соболезнования в связи с гибелью чувашского прокурора.
В Чебоксарах ежегодно проводится заплыв через Волгу Chebswim на дистанции 2200 и 4400 метров. Фомин участвовал в заплыве через Волгу ежегодно, в этот раз он планировал проплыть по реке 2200 метров. В прошлом году он преодолевал такую же дистанцию.