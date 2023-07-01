Разработчики рассказали, что индикатор загрузки в играх зачастую фейковый

В комментарии пришли игровые разработчики и рассказали, как обстоят дела на самом деле. «Я никогда не работал над игрой, в которой не было фейковой полоски загрузки. Полоски с реальной загрузкой вызывают тревогу. Может быть, поэтому я их так не люблю и всегда настаиваю на плавной заполняемости полоски или, если вмешивается суровая реальность разработки, просто добавляю иконку, которая вращается», — написал основатель MercurySteam и Tequila Works Рауль Рубио Мунарриз.