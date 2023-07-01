Разработчики рассказали, что индикатор загрузки в играх зачастую фейковый

Разработчики рассказали, что чаще всего индикатор загрузки в играх не отражает реальный процесс. По их словам, игрок вряд ли поверит в равномерную загрузку, поэтому эта полоска фейковая.
Комик Аласдер Беккет-Кинг в твиттере предложил разработчикам сделать полоску загрузки равномерной, чтобы она показывала реальный процесс и количество времени. «Как только это будет сделано, они [разработчики] могут начать работать над графикой, прыжками и так далее», — пошутил он.
В комментарии пришли игровые разработчики и рассказали, как обстоят дела на самом деле. «Я никогда не работал над игрой, в которой не было фейковой полоски загрузки. Полоски с реальной загрузкой вызывают тревогу. Может быть, поэтому я их так не люблю и всегда настаиваю на плавной заполняемости полоски или, если вмешивается суровая реальность разработки, просто добавляю иконку, которая вращается», — написал основатель MercurySteam и Tequila Works Рауль Рубио Мунарриз.
«Забавный факт: игроки не верят равномерному движению полоски загрузки. Рывки и паузы кажутся более правдоподобными. Я работал над играми, в которых мы искусственно имитировали этот эффект», — поделился геймдиректор John Wick Hex и TRON: Identity Майк Бителл.