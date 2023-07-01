Из России вылетел пассажирский самолет на Кубу впервые с прошлого года

Утром 1 июля первый регулярный рейс на Кубу вылетел из Шереметьево. Рейсы из Москвы в Варадеро будут летать три раза в неделю, сообщил ТАСС представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.
Рейсы выполняются на самолетах Boeing-777 на 457 пассажиров. По словам Старикова, «спрос на билеты [1 июля] колоссальный». Стоимость на рейсы на Кубу начинается от чуть более 30 тыс. рублей за тариф без багажа.
До сентября рейсы будут выполнять по два раза в неделю — по четвергам и субботам, после чего их увеличат до трех.
Авиасообщение между РФ и Кубой прервалось в начале 2022 года, когда Евросоюз запретил российским самолет пролетать над территориями стран—участниц. По какому маршруту будут летать самолеты в республику, не известно.
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