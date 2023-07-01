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Российские власти запретили грузовикам из Польши проезд по территории страны

Рустам Абдуллин
Сегодня в 08:51

Правительство РФ ввело запрет на проезд по территории страны грузовиков из Польши. В сообщении ведомства страна называется недружественной.

Согласно постановлению, исключения по провозу предусмотрены только для критически важных товаров — лекарств, медицинский изделий и других. Запрет также не распространяется на перевозки в Калининградскую область ради бесперебойного снабжения субъекта.

В этот же день кабмин продлил до 30 декабря запрет на международные автомобильные перевозки ряда грузов по территории России транспортными средствами так называемых недружественных государств.

1 июня власти Польши закрыли движение через свою границу для грузовиков с номерами РФ и Беларуси.

В марте 2022 года правительство запретило вывоз из России иностранных медицинских изделий.

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