Российские власти запретили грузовикам из Польши проезд по территории страны

Правительство РФ ввело запрет на проезд по территории страны грузовиков из Польши. В сообщении ведомства страна называется недружественной.
Согласно постановлению, исключения по провозу предусмотрены только для критически важных товаров — лекарств, медицинский изделий и других. Запрет также не распространяется на перевозки в Калининградскую область ради бесперебойного снабжения субъекта.
В этот же день кабмин продлил до 30 декабря запрет на международные автомобильные перевозки ряда грузов по территории России транспортными средствами так называемых недружественных государств.