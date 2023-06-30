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В аэропорту Пулково произошло задымление на борту самолета

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:03

На одном из самолетов, находящихся в петербургском аэропорту Пулково, произошло задымление двигателя. Из‑за него пассажиров воздушного судна пришлось эвакуировать, сообщил ТАСС.

На самолете, в котором обнаружилась проблема, должны были путешествовать 240 человек. Они планировали совершить перелет из Петербурга в Дубай вместе с авиакомпанией Emirates. Однако борт пришлось отбуксировать на место стоянки.

В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что в двигателе самолета случилось задымление без возгорания. На место инцидента вызвали спасательно-аварийный расчет, высадку пассажиров провели штатным способом по надувным трапам.

«Ленинградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по факту задымления самолета», — добавили в СК.

По данным «Интерфакса», «при первичном запуске двигателя самолета Boeing, готовящегося к вылету в Дубай, в силовой установке произошел пожар». О возгорании также писала «Фонтанка».

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