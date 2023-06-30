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Эмир Кустурица начнет работу над фильмом по произведениям Гоголя в 2024 году

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:20

Режиссер Эмир Кустурица, известный по фильмам «Черная кошка, белый кот» и «Аризонская мечта», начнет работу над картиной по произведениям писателя Николая Гоголя в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС.

Режиссер анонсировал будущий проект еще в феврале. Тогда кинематографист говорил, что может снять даже три ленты по «Повести о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем», «Коляске» и «Сорочинской ярмарке».

Относительно возможности экранизировать «Мертвые души» у Кустурицы на тот момент были сомнения. Теперь же режиссер отметил, что его будущая картина называется «Три женщины и мертвые души».

Какое произведение или произведения Гоголя легли в основу сценария, кинематографист не уточнил.

Ранее Кустурица утверждал, что «по Гоголю плохо снять невозможно». Сочинения писателя «представляют собой фантастические этюды о совести и характерах людей, которые жили в Малороссии».

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Эмир КустурицаНиколай Гоголь
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