Эмир Кустурица начнет работу над фильмом по произведениям Гоголя в 2024 году

Режиссер Эмир Кустурица, известный по фильмам «Черная кошка, белый кот» и «Аризонская мечта», начнет работу над картиной по произведениям писателя Николая Гоголя в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС.
Режиссер анонсировал будущий проект еще в феврале. Тогда кинематографист говорил, что может снять даже три ленты по «Повести о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем», «Коляске» и «Сорочинской ярмарке».
Относительно возможности экранизировать «Мертвые души» у Кустурицы на тот момент были сомнения. Теперь же режиссер отметил, что его будущая картина называется «Три женщины и мертвые души».
Какое произведение или произведения Гоголя легли в основу сценария, кинематографист не уточнил.
Ранее Кустурица утверждал, что «по Гоголю плохо снять невозможно». Сочинения писателя «представляют собой фантастические этюды о совести и характерах людей, которые жили в Малороссии».