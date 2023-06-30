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С 1 сентября в российских школах введут занятия по профориентации

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:32

В российских школах с 1 сентября 2023 года появятся еженедельные занятия по профориентации для учащихся 6–11-х классов. Об этом сообщили в Министерстве просвещения.

Глава ведомства Сергей Кравцов заявил о внедрении «единой модели профориентации — профориентационного минимума». По его словам, каждая школа сможет выбрать один из уровней реализации программы, всего их три.

Школьники смогут пройти базовый, основной или продвинутый курс профориентации. Кроме того, у профминимума будет семь направлений. Методические рекомендации по ним уже направлены в регионы, рассказал министр.

Кравцов также отметил, что в данный момент активно развивается воспитательная составляющая отечественной системы образования. Под ней глава Минпросвещения подразумевает проект «Разговоры о важном».

Как пояснил Кравцов, специалисты уже подготовили предложения по дальнейшему развитию и совершенствованию проекта в грядущем учебном году. Учащихся могут ждать новые темы занятий.

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Сергей Кравцов
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