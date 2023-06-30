Минюст признал иноагентами Бориса Гребенщикова и издание «Бумага»

Минюст РФ пополнил реестр иностранных агентов. В него попали музыкант Борис Гребенщиков, издания «Бумага» и Sota.Vision, «Англо-американская школа Москвы» и еще пять человек.
В перечень иноагентов включили депутата Мосгордумы Михаила Тимонова, зампредседателя московского отделения партии «Яблоко» Андрея Морева и бывшего главного раввина столицы Филиппа Гольдшмидта. Также иноагентами признали журналиста Андрея Караулова и Алексея Горпинченко.
По словам ведомства, Гольдшмидт и Горпинченко распространяли «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти» решениях и выступали против военной операции на территории Украины. Горпинченко также распространял недостоверные данные о действиях российской армии.
Гребенщиков также выступал против СВО. Кроме того, он «осуществлял концертную деятельность» за рубежом с целью оказания финансовой помощи Украине, а сам «получал поддержку от иностранных источников».
Караулов, как считают в министерстве, тоже получал поддержку от иностранного источника, распространял недостоверные данные о властях и участвовал в «создании для неограниченного круга лиц информационного материала иностранного агента».
Морев и Тимонов участвовали в создании и распространении материалов, созданных иноагентами. Они, помимо этого, распространяли недостоверную информацию о проводимой российскими властями политике, заявили в Минюсте.
Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Англо-американская школа Москвы» же пропагандировала ЛГБТ-отношения, пояснили в ведомстве.
Издания Sota.Vision и «Бумага» распространяли материалы иноагентов и недостоверную информацию о российских властях. Sota.vision также выступала против военных действий на Украине, а «Бумага» публиковала недостоверные данные о действиях ВС РФ.