Умер актер Алан Аркин. Ему было 89 лет

29 июня умер американский актер Алан Аркин, сообщает Variety со ссылкой на его семью. Ему было 89 лет.
«Наш отец обладал уникальным талантом и силой от природы, он был художником и человеком. Любящий муж, отец, дедушка и прадедушка, его обожали, и его будет очень не хватать», — заявили сыновья Аркина Адам, Мэтью и Энтони. Актер скончался в своем доме в городе Карлсбаде (Калифорния).
В 1966 году за роль лейтенанта Розанова в комедии «Русские идут! Русские идут!» Аркин получил «Золотой глобус» и первую номинацию на «Оскар». В 2007 году актер удостоился «Оскара» за роль второго плана в инди-комедии «Маленькая мисс Счастье».
Аркин снял свой первый фильм в 1971 году, экранизировав сатиру «Маленькие убийства» с Джулсом Файффером и Эллиоттом Гулдом в главных ролях. Он вернулся в режиссерское кресло ради комедии 1977 года «Распродажа» с самим собой и Робом Райнером в главных ролях. Он также снял несколько проектов для телевидения.
Среди других известных работ Аркина — сериал «Метод Комински» (номинации на «Эмми»), фильм «Эдвард Руки-ножницы», «Операция Арго», «Гаттака», «Уйти красиво» и другие.