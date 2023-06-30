Умер актер Алан Аркин. Ему было 89 лет

Аркин снял свой первый фильм в 1971 году, экранизировав сатиру «Маленькие убийства» с Джулсом Файффером и Эллиоттом Гулдом в главных ролях. Он вернулся в режиссерское кресло ради комедии 1977 года «Распродажа» с самим собой и Робом Райнером в главных ролях. Он также снял несколько проектов для телевидения.