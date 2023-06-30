Оклады российским военным и силовикам увеличат на 10,5%

Денежное довольствие повысится по воинским должностям и званиям для военнослужащих-контрактников и срочников. Также оклады, согласно документам, вырастут на 10,5% для сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, органов ФСИН и федеральной службы судебных приставов, противопожарной службы, таможни и начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.