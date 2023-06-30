Реклама
Новости

Оклады российским военным и силовикам увеличат на 10,5%

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:25

С 1 октября 2023 года оклады российских военнослужащих и сотрудников некоторых силовых ведомств увеличится на 10,5%. Постановление правительства РФ опубликовано на портале нормативных правовых актов.

Денежное довольствие повысится по воинским должностям и званиям для военнослужащих-контрактников и срочников. Также оклады, согласно документам, вырастут на 10,5% для сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, органов ФСИН и федеральной службы судебных приставов, противопожарной службы, таможни и начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Как пишет «Парламентская газета», повышение окладов военных и силовиков происходит ежегодно: в прошлый раз оно производилось 1 октября 2022 года.

расскажите друзьям
теги
Правительство РФРосгвардияФСИН
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»