Оклады российским военным и силовикам увеличат на 10,5%

С 1 октября 2023 года оклады российских военнослужащих и сотрудников некоторых силовых ведомств увеличится на 10,5%. Постановление правительства РФ опубликовано на портале нормативных правовых актов.
Денежное довольствие повысится по воинским должностям и званиям для военнослужащих-контрактников и срочников. Также оклады, согласно документам, вырастут на 10,5% для сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, органов ФСИН и федеральной службы судебных приставов, противопожарной службы, таможни и начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.
Как пишет «Парламентская газета», повышение окладов военных и силовиков происходит ежегодно: в прошлый раз оно производилось 1 октября 2022 года.