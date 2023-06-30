Милонов предложил ввести дресс-код для пассажиров самолетов

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов («Единая Россия») считает, что в России следует ввести дресс-код для пассажиров самолетов. Об этом сказал агентству «Москва».
По словам Милонова, запретить проходить на борт сейчас могут, только если посчитают пассажира выпившим. А вот тех, кто путешествует в шортах, пропускают спокойно.
«У нас все боятся: вдруг какой‑нибудь богатей пойдет в своих шортах Louis Vuitton, а его не пустят — как же так? Не надо бояться. Это общественное место, где люди находятся тесно друг с другом. В самолете будьте приличными людьми или хотя бы изображайте, что вы — приличные люди», — сказал депутат.
При этом введение дресс-кода вряд ли существенно повлияет на сокращение случаев дебоширства в самолетах. Для этого скорее необходимо вводить ограничения на продажу алкоголя.
«Никакую аэрофобию алкоголь не побеждает, а неадекватность поведения возникает. Вместе со стрессом человек еще меньше себя контролирует даже в состоянии не очень сильного алкогольного опьянения», — пояснил Милонов.
Ранее колумнист газеты Seattle Times Кристофер Эллиот предложил американским авиакомпаниям ввести дресс-код для пассажиров. Он уверен, что благодаря этому пассажиры начнут вести себя более культурно и уважительно по отношению друг к другу и членам экипажа, что сократит случаи авиадебоширства.
Как отмечает АГН «Москва», несколько авиаперевозчиков в США уже ввели несколько запретов. Например, на босые ноги и футболки с непристойными или оскорбительными принтами. Какие именно авиакомпании пошли на такие меры, агентство не уточняет.