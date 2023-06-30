Милонов предложил ввести дресс-код для пассажиров самолетов

«У нас все боятся: вдруг какой‑нибудь богатей пойдет в своих шортах Louis Vuitton, а его не пустят — как же так? Не надо бояться. Это общественное место, где люди находятся тесно друг с другом. В самолете будьте приличными людьми или хотя бы изображайте, что вы — приличные люди», — сказал депутат.