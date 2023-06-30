В Москве пройдет фестиваль «Gnessin Air на Знаменке»

С 3 по 13 августа в Москве пройдет III Международный музыкальный фестиваль «Gnessin Air на Знаменке». Ознакомиться с расписанием и приобрести билеты можно на «Афише».
Фестиваль пройдет в историческом здании и во дворе старинной усадьбы Апраксиных — Бутурлиных, где сегодня размещается знаменитая «Гнесинская десятилетка» — музыкальная школа для одаренных детей (МССМШ им. Гнесиных).
В этом году формат фестиваля «11 дней музыки нон-стоп» останется неизменным: слушателей ждут дневные, вечерние (19.00) и ночные концерты (опен-эйр, 21.00). В программе запланированы классика, джаз, блюз и танго, музыка современных композиторов и старинная музыка на инструментах эпохи.
Среди участников фестиваля — пианисты Юрий Мартынов, Яков Кацнельсон и Марианна Шалитаева, Василий Заболотний и Владимир Вишневский, солист оркестра Большого театра Борис Лифановский (виолончель), солист оркестра Мариинского театра Денис Лупачёв (флейта), Большой джазовый оркестр Петра Востокова, оркестр «Гнесинские виртуозы» под управлением Михаила Хохлова и многие другие музыканты.
На мероприятие также приедут музыканты, которые редко играют в России: известный гобоист и преподаватель риторически информированного исполнительского мастерства Рафаэль Паласиос (Бельгия — Мексика) и Хуркан Айвазоглу (Турция) — первая флейта Измирского государственного театра оперы и балета.