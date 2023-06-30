В одном из ресторанов Петербурга отравились десятки школьников. Заведение закрыли на три месяца

Куйбышевский районный суд Петербурга на 90 дней приостановил работу Grand bianco. Ранее там выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований и завели административное дело в отношении ООО «ТК „Арсенал Трейд“»: в заведении отсутствовали маркировки, использовались необработанные яйца при готовке, нарушалась последовательность технологических процессов и соседства продуктов, бегали тараканы и работали сотрудники без медкнижек.