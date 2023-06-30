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В одном из ресторанов Петербурга отравились десятки школьников. Заведение закрыли на три месяца

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:55

В ресторане Grand bianco в Петербурге отравились 95 человек, 76 из которых — дети. У них зафиксировали острую кишечную инфекцию, сообщает городской Роспотребнадзор.

В инфекционных стационарах города остаются на лечении пять детей и один взрослый. В Grand bianco отравившиеся отмечали выпускной вечер.

Куйбышевский районный суд Петербурга на 90 дней приостановил работу Grand bianco. Ранее там выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований и завели административное дело в отношении ООО «ТК „Арсенал Трейд“»: в заведении отсутствовали маркировки, использовались необработанные яйца при готовке, нарушалась последовательность технологических процессов и соседства продуктов, бегали тараканы и работали сотрудники без медкнижек.

Представитель юрлица вину признал и пообещал все исправить.

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Роспотребнадзор
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