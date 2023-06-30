В Москве задержали подозреваемых по делу о крупном мошенничестве в сфере госзакупок

Оперативники УВД по ЮАО столичного главка МВД вместе с сотрудниками ФСБ задержали в Москве подозреваемых в хищении бюджетных средств «в составе преступного сообщества». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк.
По ее словам, мошенники создали более 40 компаний, названия которых созвучны с госорганизациями. От их имени на сайте госзакупок появлялись аукционы «на право заключения договоров поставки различных товаров».
Поставщики, участвующие в торгах, вносили обеспечительный платеж в размере 1–5% от начальной цены заказа. После этого злоумышленники переставали выходить на связь, а итоговый протокол аукциона не публиковался.
Следствие предварительно установило более 120 фактов обмана компаний-поставщиков. Общий ущерб составил более 17 млн рублей.
Собранные деньги лжезаказчики обналичивали, а потом тратили на дорогие автомобили, земельные участки и другое имущество, отмечает Волк.
В одно производство объединены 152 уголовных дела. Они предусматривают разбирательство по статьям УК о крупном мошенничестве, создании подставных фирм, легализации средств и организации преступного сообщества.
«Четверо фигурантов заключены под стражу, один объявлен в федеральный розыск. В качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного материального ущерба на имущество обвиняемых наложен арест», — заключила Ирина Волк.