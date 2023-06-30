В Москве задержали подозреваемых по делу о крупном мошенничестве в сфере госзакупок

Оперативники УВД по ЮАО столичного главка МВД вместе с сотрудниками ФСБ задержали в Москве подозреваемых в хищении бюджетных средств «в составе преступного сообщества». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк.