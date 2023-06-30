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Девочка показала международный жест о помощи в шоу «Мужское/женское». СК проводит проверку

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:12

21 июня в эфир Первого канала вышел выпуск шоу «Мужское/женское» под названием «Сутяжники». В нем девочка показала международный жест жертв домашнего насилия.

Героями программы стали бывший муж Карен и жена Кристина из Москвы, которые борются за своего четырехлетнего ребенка. Восьмилетняя Вероника живет с матерью Кристиной и единоутробной сестрой Миланой.

Во время съемок репортажа Вероника улыбалась и говорила о любви к своей матери. Однако при этом за спиной младшей сестры девочка активно показывала жест помощи: она подняла руку, прижала большой палец к ладони и согнула ее несколько раз.

В редакции программы «Мужское/женское» заявили, что сразу обратили внимание на жест ребенка и занялись этим вопросом на следующий день.

«Мы получили огромное количество обращений по поводу подачи сигнала SOS ребенком из программы „Сутяжники“. Спешим вас успокоить: редакцией программы были предприняты все необходимые в таких ситуациях меры. <…> Наша программа намеренно не обсуждала это в студии, однако нами было незамедлительно написано обращение в Следственный комитет России по г. Москве. В данный момент Следственным комитетом проводится проверка данной семьи».

В эфире передачи Кристина обвинила бывшего мужа Карена, что тот попал кулаком по голове четырехлетней Миланы, когда пытался ударить саму Кристину. Женщина также заявила, что бывший супруг выгнал ее из дома с грудным ребенком. Мужчина обвинения отрицал, заявляя, что мать настраивает дочь против него. В конце выпуска ведущие Александр Гордон и Юлия Барановская убедили Карена поработать с медиатором, который поможет бывшим супругам прийти к договоренности об опеке.

Карен заявил, что узнал о ситуации с сигналом помощи из интернета, на самой передаче он на это внимания не обратил. «Я могу объяснить, что девочка имела в виду: когда показывали вырезки из конфликта, там показали не все, есть видео, как мать ребенка открыто отшвыривает ее, ведет себя истерично, дети просто запуганы, я не исключаю, что мать агрессивна и наказывает детей физически», — рассказал он.

По словам Карена, после огласки ситуацию на контроль взяла прокуратура, также подключились органы опеки. «Пока все это на бумаге, не знаю, найдет ли это реальное продолжение», — сказал мужчина.

Международный жест помощи Signal for Help в 2020 году презентовала организация Canadian Women’s Foundation. Впоследствии он стал известен благодаря тиктоку. Этот жест необходим, чтобы жертва домашнего насилия могла незаметно для агрессора позвать на помощь.

Благодаря этому сигналу в 2021 году полиция смогла найти и спасти 16-летнюю девушку, которую считали пропавшей без вести. Сидя в машине с 61-летним мужчиной, она показала знак, который увидел другой водитель. Мужчина тут же набрал номер службы спасения, а сам продолжил следовать за автомобилем, чтобы в любой момент сообщить полицейским, куда направился похититель.

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Александр ГордонЮлия Барановская
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