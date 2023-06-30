Девочка показала международный жест о помощи в шоу «Мужское/женское». СК проводит проверку

Карен заявил, что узнал о ситуации с сигналом помощи из интернета, на самой передаче он на это внимания не обратил. «Я могу объяснить, что девочка имела в виду: когда показывали вырезки из конфликта, там показали не все, есть видео, как мать ребенка открыто отшвыривает ее, ведет себя истерично, дети просто запуганы, я не исключаю, что мать агрессивна и наказывает детей физически», — рассказал он.