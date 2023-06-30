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Десятки цветов, высушенных и приклеенных вручную: мать и дочь повторяют дома наряды знаменитостей

Анна Красюк
Сегодня в 19:05

Более четырех лет назад художница Алия Чаглар из Турции наткнулась на фотографию Рианны в голубом платье от Molly Goddard и захотела повторить ее модный образ для своей пятилетней дочери Стефани, используя подручные материалы. Снимок стал популярен в соцсетях, и тогда она начала вести рубрику «Оденься как знаменитость». Если раньше Чаглар утверждала, что тратит на создание каждого образа всего 10–30 минут, то теперь она больше внимания уделяет деталям. А самыми популярными материалами для своего творчества называет бумагу, картон и мусорные пакеты.

Блогерка утверждает, что сложнее всего было воссоздать платье Тейлор Свифт от Oscar de la Renta, в котором певица появилась на церемонии вручения премии «Грэмми» в 2021 году. «Мы несколько дней собирали цветы, высушивали их, а затем приклеивали отдельно каждый из них к платью. На это ушло четыре дня», — рассказывает она.

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В домашней коллекции нарядов Чаглар есть, например, копия платья Зендаи, в котором та пришла на вручение премии Гильдии киноактеров США. Вместо оригинала от Valentino — десятки бумажных роз. А при работе над повтором кутюрного платья Robert Wun, принадлежащего Приянке Чопре, видимо, пригодились мусорные пакеты и гофрированная бумага.

По словам мамы Стефани, та с большим удовольствием принимает участие в съемках, стараясь не просто продемонстрировать наряд, а повторить позу и выражение лица знаменитости. Девочка мечтает стать модельеркой и уже рисует собственные дизайны.

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Перчатки вместо волос: блогер повторяет фото знаменитостей, используя подручные материалы
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