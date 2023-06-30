Десятки цветов, высушенных и приклеенных вручную: мать и дочь повторяют дома наряды знаменитостей

Более четырех лет назад художница Алия Чаглар из Турции наткнулась на фотографию Рианны в голубом платье от Molly Goddard и захотела повторить ее модный образ для своей пятилетней дочери Стефани, используя подручные материалы. Снимок стал популярен в соцсетях, и тогда она начала вести рубрику «Оденься как знаменитость». Если раньше Чаглар утверждала, что тратит на создание каждого образа всего 10–30 минут, то теперь она больше внимания уделяет деталям. А самыми популярными материалами для своего творчества называет бумагу, картон и мусорные пакеты.