Фильм «Афиши» о звездах спорта в небольших городах стал лауреатом конкурса «Новая реальность–2023»

«Звезды с нашего двора» — это фильм о спортсменах, которые участвовали в Олимпийских играх и чемпионатах мира, получили мировую известность, но продолжили жить в родном городе вдали от столицы. Авторы ленты посетили Белгород, Ростов-на-Дону, Обнинск и Северную Осетию, чтобы показать их повседневную жизнь.