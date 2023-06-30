Фильм «Афиши» о звездах спорта в небольших городах стал лауреатом конкурса «Новая реальность–2023»

Фильм «Звезды с нашего двора» получил награду за лучшую операторскую работу конкурса «Новая реальность–2023». Лауреатом в этой номинации стал Илья Шелогуров и его работа над картиной.
«Звезды с нашего двора» — это фильм о спортсменах, которые участвовали в Олимпийских играх и чемпионатах мира, получили мировую известность, но продолжили жить в родном городе вдали от столицы. Авторы ленты посетили Белгород, Ростов-на-Дону, Обнинск и Северную Осетию, чтобы показать их повседневную жизнь.
Героями фильма стали волейболисты Павел и Сергей Тетюхины, пловцы Сергей и Анастасия Фесиковы, гандболистка Владлена Бобровникова и борец вольного стиля Заурбек Сидаков. Они провели экскурсии по родным местам, где начинался их путь в мир большого спорта.
Автор идеи — директор по контенту «Афиши» и главред «Афиши Daily» Трифон Бебутов. Продюсером выступила Анастасия Семенова. Проект реализован при поддержке Института развития интернета (ИРИ).
Церемония награждения конкурса документальных фильмов и телевизионных программ «Новая реальность–2023» состоялась 29 июня в Железноводске. В общей сложности жюри оценило 406 проектов из 56 регионов России и других стран.