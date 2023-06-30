Реклама
Новости

Фильм «Афиши» о звездах спорта в небольших городах стал лауреатом конкурса «Новая реальность–2023»

Виктория Шанина
Сегодня в 12:01

Фильм «Звезды с нашего двора» получил награду за лучшую операторскую работу конкурса «Новая реальность–2023». Лауреатом в этой номинации стал Илья Шелогуров и его работа над картиной.

«Звезды с нашего двора» — это фильм о спортсменах, которые участвовали в Олимпийских играх и чемпионатах мира, получили мировую известность, но продолжили жить в родном городе вдали от столицы. Авторы ленты посетили Белгород, Ростов-на-Дону, Обнинск и Северную Осетию, чтобы показать их повседневную жизнь.

Героями фильма стали волейболисты Павел и Сергей Тетюхины, пловцы Сергей и Анастасия Фесиковы, гандболистка Владлена Бобровникова и борец вольного стиля Заурбек Сидаков. Они провели экскурсии по родным местам, где начинался их путь в мир большого спорта.

Автор идеи — директор по контенту «Афиши» и главред «Афиши Daily» Трифон Бебутов. Продюсером выступила Анастасия Семенова. Проект реализован при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

Церемония награждения конкурса документальных фильмов и телевизионных программ «Новая реальность–2023» состоялась 29 июня в Железноводске. В общей сложности жюри оценило 406 проектов из 56 регионов России и других стран.

расскажите друзьям
теги
Институт развития интернета
люди
Павел ТетюхинСергей ТетюхинСергей ФесиковВладлена БобровниковаЗаурбек СидаковАнастасия Семенова
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»