Купер Кох и Николас Чавес сыграют братьев Менендес во втором сезоне «Монстра» Райана Мерфи

Сезон расскажет историю реально существовавших братьев, которые были осуждены в 1996 году за убийство своих родителей. Действие сериала будет развиваться после того, как Эрик и Лайл подали документы о новом слушании дела в связи с заявлением бывшего участника группы Menudo Роя Росселло, что в 14 лет он подвергся растлению со стороны отца Менендесов.