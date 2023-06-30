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Купер Кох и Николас Чавес сыграют братьев Менендес во втором сезоне «Монстра» Райана Мерфи

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:25

Купер Кох («Перелом») и Николас Чавес («Больница общего профиля») исполнят роли Эрика и Лайла Менендесов во втором сезоне сериала-антологии Райана Мерфи «Монстр». Об этом сообщает Deadline.

Сезон расскажет историю реально существовавших братьев, которые были осуждены в 1996 году за убийство своих родителей. Действие сериала будет развиваться после того, как Эрик и Лайл подали документы о новом слушании дела в связи с заявлением бывшего участника группы Menudo Роя Росселло, что в 14 лет он подвергся растлению со стороны отца Менендесов.

Насколько подробно будет показана жизнь братьев, пока неизвестно. Netflix и представитель Мерфи отказались от комментариев. Однако известно, что кастинг на роли Эрика и Лайла был проведен до забастовки сценаристов, а шоураннер не принимал никакого участия в работе над проектом после ее старта.

Релиз первого сезона «Монстра» состоялся 21 сентября 2022 года. Сюжет рассказывал историю реального серийного убийцы из Милуоки, расправившегося с 17 мужчинами и юношами с 1978 по 1991 год, в основном от лица жертв преступлений. Своих жертв маньяк насиловал и ел, а части их тел хранил в холодильнике.

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Райан Мерфи
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