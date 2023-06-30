Showtime отказался от ремейка «Гаттаки»

Действие сериала разворачивается через поколение после событий фильма, когда наука и человечество развились до такой степени, что можно управлять своей собственной эволюцией. Генная инженерия создала мир, в котором родители могут определять будущее своих детей еще до их рождения, что по умолчанию привело к появлению нового низшего класса, который больше не определяется социальным статусом или цветом кожи.