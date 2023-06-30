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Showtime отказался от ремейка «Гаттаки»

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:16

Showtime отменил ряд запланированных проектов, включая ремейк «Гаттаки» от соавторов «Родины» Говарда Гордона и Алекса Гансы. Об этом сообщает Deadline.

Стриминг также отменил комедию «Seasoned» с реальными мужем и женой Мэнди Патинкиным и Кэтрин Гроди в главных ролях. Помимо этого, не продвигается работа над еще двумя проектами — «Sweetness» и «Split». Такое решение было принято, после того как Showtime объединился с Paramount+. По данным Deadline, это последние отмены в рамках компании по сокращению расходов Paramount.

Сериал по «Гаттаке» и остальные проекты будут проданы в другие места. Проект, который является ремейком фильма 1997 года с Итаном Хоуком и Умой Турман в главных ролях, должен был стать возвращением Гордона и Гансы на телеканал.

Действие сериала разворачивается через поколение после событий фильма, когда наука и человечество развились до такой степени, что можно управлять своей собственной эволюцией. Генная инженерия создала мир, в котором родители могут определять будущее своих детей еще до их рождения, что по умолчанию привело к появлению нового низшего класса, который больше не определяется социальным статусом или цветом кожи.

В центре сюжета — человек с врожденным пороком сердца, который пытается принять облик бывшего спортсмена с идеальными генами, чтобы осуществить свою мечту о путешествии в космос.

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Ума ТурманГовард ГордонКэтрин Гроди
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