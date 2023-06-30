СМИ: Елена Мизулина покинет Совфед после Единого дня голосования

Представитель губернатора Омской области в Совфеде Елена Мизулина покинет верхнюю палату парламента после Единого дня голосования 10 сентября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.
По данным издания, Мизулину не планируют включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко. Источник заявляет, что были желающие оставить Мизулину в Совфеде, но все же вероятность ее ухода слишком высока. Официального подтверждения пока нет.
Мизулина стала сенатором в 2015 году. Сначала она представляла губернатора Омской области Виктора Назарова, а затем Александра Буркова. Сенатор известна целым рядом инициатив по борьбе с гей-пропагандой и ограничению права на аборты.
В 2020 году Мизулина стала соавтором поправок в семейный кодекс, предполагающих, запрет на заключение браков и усыновление детей не только парам одного пола, но и лицам, сменившим пол.