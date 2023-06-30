СМИ: Елена Мизулина покинет Совфед после Единого дня голосования

По данным издания, Мизулину не планируют включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко. Источник заявляет, что были желающие оставить Мизулину в Совфеде, но все же вероятность ее ухода слишком высока. Официального подтверждения пока нет.