Кейси Аффлек получает второй шанс на успех в трейлере фильма «Dreamin' Wild»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Dreamin' Wild» («Дикие сны»), который снял режиссер Билл Полад, известный по картине «Любовь и милосердие».
Новая работа кинематографиста посвящена реальной истории братьев Донни и Джо Эмерсонов, чей дебютный альбом 1979 года обрел популярность почти 30 лет после релиза. Посмотреть картину можно будет с 4 августа.
Лента расскажет, как музыкантам и их близким пришлось привыкать к внезапно обрушившейся славе и столкнуться в призраками прошлого, вновь вспомнить о мечтах юности и, возможно, дать им второй шанс.
Главные роли в фильме сыграли Кейси Аффлек и Уолтон Гоггинс. Роли их же персонажей в подростковом возрасте исполнили Ноа Джуп и Джек Дилан Грэйзер. Также в актерский состав вошли Крис Мессина, Зои Дешанель и Бо Бриджес.
Продюсерами картины выступили Полад, Джим Берк, Ким Рот, Карл Споэрри и Вивиана Веццани. Полад выступит автором сценария «Диких снов».