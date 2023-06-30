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Кейси Аффлек получает второй шанс на успех в трейлере фильма «Dreamin' Wild»

Юлия Онодэра
Сегодня в 03:41

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Dreamin' Wild» («Дикие сны»), который снял режиссер Билл Полад, известный по картине «Любовь и милосердие».

Новая работа кинематографиста посвящена реальной истории братьев Донни и Джо Эмерсонов, чей дебютный альбом 1979 года обрел популярность почти 30 лет после релиза. Посмотреть картину можно будет с 4 августа.

Лента расскажет, как музыкантам и их близким пришлось привыкать к внезапно обрушившейся славе и столкнуться в призраками прошлого, вновь вспомнить о мечтах юности и, возможно, дать им второй шанс.

Главные роли в фильме сыграли Кейси Аффлек и Уолтон Гоггинс. Роли их же персонажей в подростковом возрасте исполнили Ноа Джуп и Джек Дилан Грэйзер. Также в актерский состав вошли Крис Мессина, Зои Дешанель и Бо Бриджес.

Продюсерами картины выступили Полад, Джим Берк, Ким Рот, Карл Споэрри и Вивиана Веццани. Полад выступит автором сценария «Диких снов».

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Билл ПоладКрис МессинаБо БриджесДжим Берк
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