Сценаристка «Жизни матрешки» и «Холостячек» экранизирует роман «Семь мужей Эвелин Хьюго»

Кроме того, она работала над эпизодами сериалом «Одинокая пьющая женщина», «Почти семья», «Черный понедельник», «Смертельное влечение» и «Мамаша». Кроме того, на счету Хэдленд — два полнометражных фильма. Помимо «Холостячек», Лесли сняла «Любовь без обязательств».