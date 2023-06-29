Сценаристка «Жизни матрешки» и «Холостячек» экранизирует роман «Семь мужей Эвелин Хьюго»

Американская кинематографистка Лесли Хэдленд, известная как автор фильма «Холостячки» и сериала «Жизнь матрешки», выступит режиссером экранизации романа «Семь мужей Эвелин Хьюго» Тейлор Дженкинс Рейд. Об этом сообщил Deadline.
Киноадаптацию выпустит стриминговый сервис Netflix. Сценарий проекта написала Лиз Тайгелаар. Лиза Чейсин из 3Dot Productions и Брэд Мендельсон из Circle of Confusion выступят продюсерами сериала.
Шоу расскажет о голливудской звезде Эвелин Хьюго, которая дает интервью молодому журналисту и рассказывает ему о своих семи браках, а также скандалах и предательствах киноиндустрии.
Для Хэдленд «Семь мужей Эвелин Хьюго» станет уже не первым сотрудничеством с Netflix в качестве режиссера. Кинематографистка поставила несколько эпизодов «Жизни матрешки».
Кроме того, она работала над эпизодами сериалом «Одинокая пьющая женщина», «Почти семья», «Черный понедельник», «Смертельное влечение» и «Мамаша». Кроме того, на счету Хэдленд — два полнометражных фильма. Помимо «Холостячек», Лесли сняла «Любовь без обязательств».