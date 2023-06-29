Суд в США постановил вновь рассмотреть обвинения в педофилии в отношении Майкла Джексона

Апелляционный суд Калифорнии постановил вновь рассмотреть обвинения хореографа Уэйда Робсона в отношении покойного музыканта Майкла Джексона, касающиеся якобы растления истца в детстве. Об этом сообщил TMZ.
В апреле 2021 года суд первой инстанции отказался рассматривать иск Робсона. Однако хореограф подал на апелляцию, окончательный результат которой станет известен в июле.
Если апелляционный суд пойдет на встречу Робсону, тот получит возможность доказать виновность Джексона в педофилии. Вместе с ним о предполагаемых преступлениях певца заявит и актер Джеймс Сейфчак.
«Смерть сексуального преступника не лишает его жертв возможности предстать перед судом и получить справедливость и исцеление. Это дело не лично против Майкла Джексона, в против его компании, и у его компании будут все возможности защитить себя во время процесса», — заявили Робсон и Сейфчак.
Оба мужчины публично обвинили Джексона в сексуализированном насилии в скандальном фильме «Покидая Неверленд» в 2019 году. Робсон и Сейфчак в нем заявили, что музыкант пользовался их юным возрастом и склонял обоих к интиму.
Слова теперь уже взрослых Робсона и Сейфчака вызвали двоякую реакцию у аудитории. Некоторые зрители безоговорочно поверили предполагаемым жертвам Джексона, другие же заподозрили их в попытках заработать на имени умершей звезды.
Поклонники Джексона обнаружили несоответствия ряда высказываний Робсона и Сейфчака реальности, а также напомнили, что во время суда над музыкантом в 2005 году Робсон свидетельствовал, что тот никогда не нарушал его границы.