Суд в США постановил вновь рассмотреть обвинения в педофилии в отношении Майкла Джексона

«Смерть сексуального преступника не лишает его жертв возможности предстать перед судом и получить справедливость и исцеление. Это дело не лично против Майкла Джексона, в против его компании, и у его компании будут все возможности защитить себя во время процесса», — заявили Робсон и Сейфчак.