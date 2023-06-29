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Власти Чехии запретили россиянам участвовать в соревнованиях на территории страны

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:12

Правительство Чехии запретило российским спортсменам участвовать в соревнованиях, которые проводятся на территории страны. Об этом сообщили на сайте госинформации.

Чешские власти также не разрешают своим атлетам выступать на турнирах, проводимых в России. Такое решение принято по инициативе Министерства образования Чехии, спортивных ассоциаций и национального спортивного агентства.

Запрет приведет к тому, что сборная России по хоккею не сможет соревноваться на Чемпионате мира 2024 года. Он как раз пройдет в чешских городах Прага и Острада с 10 по 26 мая 2024 года.

Чешский олимпийский комитет также выступает против участия россиян, а также белоруссов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Исключение, по мнению ЧОК, может быть сделано только для тех атлетов, которые под присягой осудят агрессию против любого государства-члена ООН.

Ранее Польша отказалась выдавать визы российским фехтовальщикам. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах осудил это решение, он назвал его дискриминационным.

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ООНСБОРНАЯ РОССИИ
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Томас Бах
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