Российских школьниц начнут учить основам медицинской подготовки

С 1 сентября 2023 года в российских школах введут занятия по основам медицинской подготовки для девочек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на замдиректора департамента госполитики Минпросвещения Анну Тимофееву.
Она заявила на круглом столе в Госдуме, что программа для школьниц уже разработана. Она включает в себя не только оказание первой медпомощи, но и санинструктаж.
«Они могли бы выступать в качестве санинструкторов, то есть рассказывать другим, как можно оказывать первую медицинскую помощь», — сказала Тимофеева.
По словам чиновницы, в России в данный момент формируется единое образовательное пространство. В связи с этим в Минпросвещения решили создать программы внеурочной деятельности для учащихся школ.
Их создают при участии Минобороны и МЧС на базе центров «Авангард» и «Патриот», добавила Тимофеева.
Ранее стало известно, что с 1 сентября 2024 года в школах появится предмет «Основа безопасности и защита Родины». Он заменит ОБЖ.