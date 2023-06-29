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Российских школьниц начнут учить основам медицинской подготовки

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:39

С 1 сентября 2023 года в российских школах введут занятия по основам медицинской подготовки для девочек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на замдиректора департамента госполитики Минпросвещения Анну Тимофееву.

Она заявила на круглом столе в Госдуме, что программа для школьниц уже разработана. Она включает в себя не только оказание первой медпомощи, но и санинструктаж.

«Они могли бы выступать в качестве санинструкторов, то есть рассказывать другим, как можно оказывать первую медицинскую помощь», — сказала Тимофеева.

По словам чиновницы, в России в данный момент формируется единое образовательное пространство. В связи с этим в Минпросвещения решили создать программы внеурочной деятельности для учащихся школ.

Их создают при участии Минобороны и МЧС на базе центров «Авангард» и «Патриот», добавила Тимофеева.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2024 года в школах появится предмет «Основа безопасности и защита Родины». Он заменит ОБЖ.

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теги
Минпросвещения РоссииГосдума
люди
Анна Тимофеева
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