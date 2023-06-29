Reuters: подсластитель в диетической кока-коле могут признать «возможным канцерогеном»

Международное агентство по изучению рака (IARC) может в середине июля признать один из самых распространенных в мире искусственных подсластителей — аспартам — «возможным канцерогеном». Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
Аспартам (Aspartame E951) используется, в частности, при производстве диетической кока-колы. До публикации окончательного решения IARC планирует проверить все существующие доказательства и опровержения того, что подсластитель может вызывать рак.
Рекомендация по включению аспартама в список «возможных канцерогенов» поступила от экспертной группы, в состав которой вошли представители ВОЗ и и Продовольственной и сельскохозяйственной организации по пищевым добавкам (JECFA).
Как отмечает Reuters, с 1981 года JECFA считает аспартам безопасным при употреблении его в пищу в пределах суточной нормы. Например, человеку весом 60 килограмм следует пить не более 12 банок диетической кока-колы в сутки.
В Международной ассоциации подсластителей (ISA) заявили, что обзор IARC «не является всеобъемлющим с научной точки зрения, в значительной степени основан на широко дискредитированных исследованиях» и может ввести потребителей в заблуждение. Reuters пишет, что агентство не учитывает безопасную дозу для употребления и его решение может привести к предрассудкам, давлению на производителей и судебным искам.