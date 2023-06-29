Reuters: подсластитель в диетической кока-коле могут признать «возможным канцерогеном»

В Международной ассоциации подсластителей (ISA) заявили, что обзор IARC «не является всеобъемлющим с научной точки зрения, в значительной степени основан на широко дискредитированных исследованиях» и может ввести потребителей в заблуждение. Reuters пишет, что агентство не учитывает безопасную дозу для употребления и его решение может привести к предрассудкам, давлению на производителей и судебным искам.