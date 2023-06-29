Третий сезон комедии «Другие двое» станет финальным

Создатели сериала Крис Келли и Сара Шнайдер заявили, что всегда знали, что третий сезон станет финальным. По их словам, именно на этом этапе должна закончиться история Кэри и Брук.
«Мы очень благодарны всем, кто смотрел шоу, Max за то, что он дал нам второй дом, а также нашим сценаристам, продюсерам и команде, которые уделили так много своего времени, таланта и страсти этому. И, наконец, огромное спасибо Хелен, Дрю, Молли, Кейсу, Ванде, Джошу, Брэндону и всем в нашем блестящем актерском составе, которые сделали это шоу лучше, чем оно могло быть, и без кого мы будем ужасно скучать», — говорится в совместном заявлении Келли и Шнайдер.
Комедия «Другие двое» дебютировала в 2019 году на канале Comedy Central, а позже права на нее получил стриминг HBO Max (ныне — Max). Его создатели высмеивают Голливуд и коррумпированный характер славы в шоу-бизнесе.
Главные роли играют Хелен Йорк и Дрю Тервер. По сюжету несерьезные и плывущие по течению брат и сестра Кэри и Брук начинают задумываться о жизненных целях. В этот момент их брат-подросток стал поп-звездой с толпой поклонников, а мать — телеведущей, и их популярность сильно сказалась на главных героях сериала.
В третьем сезоне Кэри наконец получает желанную знаменитость. А Брук решает покинуть индустрию шоу-бизнеса и заняться добрыми делами.
Помимо Йорк и Тревера в сериале снялись Молли Шеннон, Джош Сегарра, Кен Марино, Кейс Уокер, Ванда Сайкс и Брэндон Скотт Джонс.