Третий сезон комедии «Другие двое» станет финальным

«Мы очень благодарны всем, кто смотрел шоу, Max за то, что он дал нам второй дом, а также нашим сценаристам, продюсерам и команде, которые уделили так много своего времени, таланта и страсти этому. И, наконец, огромное спасибо Хелен, Дрю, Молли, Кейсу, Ванде, Джошу, Брэндону и всем в нашем блестящем актерском составе, которые сделали это шоу лучше, чем оно могло быть, и без кого мы будем ужасно скучать», — говорится в совместном заявлении Келли и Шнайдер.