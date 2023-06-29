Реклама
Новости

Третий сезон комедии «Другие двое» станет финальным

Виктория Шанина
Сегодня в 17:23

Сериал HBO Max «Другие двое» закроют после третьего сезона. Об этом пишет Variety.

Создатели сериала Крис Келли и Сара Шнайдер заявили, что всегда знали, что третий сезон станет финальным. По их словам, именно на этом этапе должна закончиться история Кэри и Брук.

«Мы очень благодарны всем, кто смотрел шоу, Max за то, что он дал нам второй дом, а также нашим сценаристам, продюсерам и команде, которые уделили так много своего времени, таланта и страсти этому. И, наконец, огромное спасибо Хелен, Дрю, Молли, Кейсу, Ванде, Джошу, Брэндону и всем в нашем блестящем актерском составе, которые сделали это шоу лучше, чем оно могло быть, и без кого мы будем ужасно скучать», — говорится в совместном заявлении Келли и Шнайдер.

Комедия «Другие двое» дебютировала в 2019 году на канале Comedy Central, а позже права на нее получил стриминг HBO Max (ныне — Max). Его создатели высмеивают Голливуд и коррумпированный характер славы в шоу-бизнесе.

Главные роли играют Хелен Йорк и Дрю Тервер. По сюжету несерьезные и плывущие по течению брат и сестра Кэри и Брук начинают задумываться о жизненных целях. В этот момент их брат-подросток стал поп-звездой с толпой поклонников, а мать — телеведущей, и их популярность сильно сказалась на главных героях сериала.

В третьем сезоне Кэри наконец получает желанную знаменитость. А Брук решает покинуть индустрию шоу-бизнеса и заняться добрыми делами.

Помимо Йорк и Тревера в сериале снялись Молли Шеннон, Джош Сегарра, Кен Марино, Кейс Уокер, Ванда Сайкс и Брэндон Скотт Джонс.

расскажите друзьям
люди
Крис КеллиМолли ШеннонКен МариноВанда Сайкс
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»