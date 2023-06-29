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В Петербурге пройдет фестиваль «Брат-2: Живой Soundtrack» с участием Бутусова и Салтыковой

Виктория Шанина
Сегодня в 16:30

10 декабря в петербургском СК «Юбилейный» состоится фестиваль «Брат-2: Живой Soundtrack». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы ивента.

На сцену выйдут рок-певец Вячеслав Бутусов, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец, Настя Полева и группа «Маша и медведи». Композиции артистов звучали в фильме Алексея Балабанова.

Ведущими станут Ирина Салтыкова, сыгравшая саму себя в фильме «Брат-2», и фронтмен группы «Аукцыон» Олег Гаркуша. Фестиваль продлится более четырех часов.

«В 2020 году исполнилось 20 лет с момента выхода на широкие экраны культового фильма „Брат-2“, а в 2022-м — 25 лет с момента выхода фильма „Брат“. За это время изменились люди, страна, интересы, но фильм все так же популярен, а его музыка вечна. Это знаменательное событие соберет на одной сцене таких выдающихся героев русского рока», — говорится в пресс-релизе мероприятия.

Организаторы фестиваля обещают воссоздать музыкальную атмосферу фильма «Брат-2», помочь зрителям пережить эмоции от первого просмотра культовой ленты и перенестись на 20 лет назад.

Билеты можно найти на сайте «Афиши» по эксклюзивной цене — 2000 рублей на танцполе (количество билетов со скидкой ограничено).

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Вячеслав БутусовИрина СалтыковаВадим СамойловСергей БобунецАлексей БалабановОлег Гаркуша
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