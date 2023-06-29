В Петербурге пройдет фестиваль «Брат-2: Живой Soundtrack» с участием Бутусова и Салтыковой

«В 2020 году исполнилось 20 лет с момента выхода на широкие экраны культового фильма „Брат-2“, а в 2022-м — 25 лет с момента выхода фильма „Брат“. За это время изменились люди, страна, интересы, но фильм все так же популярен, а его музыка вечна. Это знаменательное событие соберет на одной сцене таких выдающихся героев русского рока», — говорится в пресс-релизе мероприятия.