В Петербурге все машины такси станут белого цвета

Помимо этого, будут постепенно меняться требования к экологическому классу автомобилей. Так, с 1 сентября 2023 года водители будут обязаны перейти на третий класс экологичности, с 1 сентября 2024 года — на четвертый класс («Евро-4»), а с 1 сентября 2026 года — на самый экологичный пятый класс («Евро-5»).