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В Петербурге все машины такси станут белого цвета

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:01

С 1 сентября в Петербурге все автомобили такси будут окрашены в единый цвет. Такое решение было принято на внеочередном заседании заксобрания, сообщает «Фонтанка».

В законопроекте говорится, что машины должны быть белого цвета с желтыми полосками по бокам. Переход на единый вид автомобилей будет проходить постепенно. Перевозчики, которые уже имеют разрешение, должны будут перекрасить свой автомобиль при оформлении нового документа.

В процессе второго слушания фракция КПРФ, а также депутат от «Справедливой России — За правду!» Михаил Амосов предлагали отменить единый цвет. Амосов посчитал достаточным опознавательным знаком оранжевый фонарь на крыше автомобиля.

Новый закон также будет регулировать работу такси на вокзалах города и на территории аэропорта. Теперь стоянка такси будет разрешена только на специальных местах.

Помимо этого, будут постепенно меняться требования к экологическому классу автомобилей. Так, с 1 сентября 2023 года водители будут обязаны перейти на третий класс экологичности, с 1 сентября 2024 года — на четвертый класс («Евро-4»), а с 1 сентября 2026 года — на самый экологичный пятый класс («Евро-5»).

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теги
КПРФСправедливая Россия
люди
Михаил Амосов
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