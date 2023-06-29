«Пришел мстить за войну в Чечне»: в Красноярске мужчина принес в храм голову барана

«Он говорил, что пришел мстить за некую девочку, за войну в Чечне русским, православным. Напугал людей, особенно наших сотрудников. В храме были взрослые прихожане, которые его вывели. Приехали Росгвардия, полиция, он с ними дрался и оказывал сопротивление при задержании, а они его усмиряли, — заявил Смоляков.