«Пришел мстить за войну в Чечне»: в Красноярске мужчина принес в храм голову барана

Во время вечернего богослужения мужчина пришел в храм Рождества Христова в Красноярске с головой барана и пацифистскими лозунгами. Об этом сообщается на странице храма в соцсети «ВКонтакте».
«Он принес с собой останки барана, выкрикивал претензии по поводу военных действий в Чечне и на Украине, оскорблял своим поведением прихожан», — пишут представители храма.
В сообщении говорится, что активист — «предположительно мигрант». После его визита в храме работали сотрудники полиции.
Настоятель храма Рождества Христова Максим Смоляков рассказал NGS24.ru, что мужчина включал «исламскую, предположительно, экстремистскую музыку» и угрожал прихожанам.
«Он говорил, что пришел мстить за некую девочку, за войну в Чечне русским, православным. Напугал людей, особенно наших сотрудников. В храме были взрослые прихожане, которые его вывели. Приехали Росгвардия, полиция, он с ними дрался и оказывал сопротивление при задержании, а они его усмиряли, — заявил Смоляков.
По данным NGS24.ru, мужчину задержали, а голову барана забрали как вещественное доказательство. В СК агентству сообщили, что идет доследственная проверка, других комментариев ведомство не дало.