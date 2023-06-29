На юге Москвы сошли с рельсов шесть грузовых вагонов. «Аэроэкспрессы» не ходят

Телеграм-каналы сообщают, что пассажиров остановившихся «Аэроэкспрессов» высаживают прямо на рельсы. Как отмечает «Осторожно, Москва», некоторые из них пешком пошли по путям МЖД к дороге, чтобы поймать такси и успеть на самолет.