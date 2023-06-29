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На юге Москвы сошли с рельсов шесть грузовых вагонов. «Аэроэкспрессы» не ходят

Виктория Шанина
Сегодня в 14:44

На станции Бирюлево-Товарная приостановлено движение поездов из‑за схода с рельсов шести грузовых вагонов с цементом. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на РЖД.

По данным ТАСС, на Павелецком направлении Московской железной дороги (МЖД) ожидается задержка пассажирских и пригородных поездов. Движение «Аэроэкспрессов» в направлении аэропорта Домодедово приостановлено.

Телеграм-каналы сообщают, что пассажиров остановившихся «Аэроэкспрессов» высаживают прямо на рельсы. Как отмечает «Осторожно, Москва», некоторые из них пешком пошли по путям МЖД к дороге, чтобы поймать такси и успеть на самолет.

«Вышли из „Аэроэкспресса“, идем пешком по рельсам, опаздываем на самолет на свадьбу в Пермь», — цитирует телеграм-канал очевидцев.

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РЖДАэропорт Домодедово
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