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Забота в мелочах, ежедневная благодарность и еще 8 аспектов, которые могут сделать отношения крепче

Анна Красюк
Сегодня в 17:45

Отношения, тем более романтические, не могут складываться сами по себе: это непрерывная работа обоих участников. Пользователи реддита делятся секретами, которые, на их взгляд, делают связь между влюбленными надежнее и комфортнее.

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«Разбор каждой спорной ситуации с позиции „мы против проблемы“, а не „мы против друг друга“», — celestialism.

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«Уважение потребности в уединении. Иногда важно находить время для собственных желаний, а не делать вместе вообще все», — Ellie_D.

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«Доверие. Если его нет с самого начала, то отношения обречены», — zenfem80.

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«Доброта. Станьте лучшим другом и защитником для партнера. Даже если иногда вы ссоритесь. И научите его быть добрым к самому себе. Этим утром мой муж сказал что‑то снисходительное о себе, и я шутливо ответила: „Не смей так говорить о моем муже!“» — BrideOfFirkenstein.

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«Вы два разных человека. У него свои предпочтения. У нее свои. Принятие этого избавит вас от многих неприятностей», — anon.

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«Желание заботиться о партнере в мелочах. Приносить утренний кофе, упаковывать ланчи. Ежедневные проявления любви имеют значение», — JoJo-likes-bikes.

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«В конце каждого дня мы с мужем тратим минуту на то, чтобы выделить любой поступок, крупный или мелкий, за который мы благодарны друг другу. Это помогает обоим вспомнить о том, какие усилия мы прикладываем к отношениям. А также подсвечивает все хорошее и не дает зациклиться на том, что мы могли сделать неправильно», — Girllikethat33.

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«Готовность взять на себя ответственность», — AevumFlux.

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«Непредвзятость. Одна вещь, которая действительно выводит меня из себя, — это люди, кричащие „Что ты делаешь?! Это так странно!“. Например, когда я посыпаю хлеб незнакомой приправой», — borislelapin.

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«Постоянный рост. Я впадаю в панику, когда дела заходят в тупик: я слишком критична к себе, чтобы постоянно не совершенствоваться. Я чувствую себя безопаснее и комфортнее, если это желание обоюдное и мы можем действовать как команда. Для меня рост — не всегда приятный процесс и мне нужно чувствовать, что мой партнер поддержит меня в трудные моменты», — deleted.

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