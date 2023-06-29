Забота в мелочах, ежедневная благодарность и еще 8 аспектов, которые могут сделать отношения крепче

«Постоянный рост. Я впадаю в панику, когда дела заходят в тупик: я слишком критична к себе, чтобы постоянно не совершенствоваться. Я чувствую себя безопаснее и комфортнее, если это желание обоюдное и мы можем действовать как команда. Для меня рост — не всегда приятный процесс и мне нужно чувствовать, что мой партнер поддержит меня в трудные моменты», — deleted.