Российских документалистов пригласили в Киноакадемию США

Киноакадемия США пригласила российских режиссеров-документалистов из Якутии Максима и Евгению Арбугаевых вступить в ряды организации.
Всего такое приглашение получили 398 деятелей кино. В списке также представлена композитор Анна Друбич («Надвое», «Варвар»).
«Академия рада приветствовать этих артистов и профессионалов в качестве своих членов. Они представляют выдающиеся мировые таланты в различных кинематографических дисциплинах и оказали жизненно важное влияние на искусство и науку о кино и на поклонников кино по всему миру», — заявили гендиректор организации Билл Крамер и президент Джанет Янг.
В январе 2023 года Арбугаевы были номинированы на «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм» за ленту «Выход». Фильм также был признан лучшей авторской картиной фестиваля «Лавровая ветвь» и стал лучшим короткометражным фильмом на 38-й ежегодной премии IDA Documentary Awards в Лос-Анджелесе.
Сюжет «Выхода» рассказывает о российском ученом Максиме Чакилеве, который в течение 10 лет приезжает на несколько месяцев на побережье мыса Сердце-Камень в Чукотском море. Там он наблюдает за жизнью моржей.