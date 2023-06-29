Российских документалистов пригласили в Киноакадемию США

«Академия рада приветствовать этих артистов и профессионалов в качестве своих членов. Они представляют выдающиеся мировые таланты в различных кинематографических дисциплинах и оказали жизненно важное влияние на искусство и науку о кино и на поклонников кино по всему миру», — заявили гендиректор организации Билл Крамер и президент Джанет Янг.