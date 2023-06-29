Посмотрите первый трейлер боевика «Смертельный выстрел»

В сети появился дебютный трейлер боевика «Смертельный выстрел». Его премьера состоится 18 августа 2023 года.
Действие ленты разворачивается на улицах Лондона семидесятых годов. Сюжет рассказывает об отставном ирландском военном Майкле, который становится свидетелем расстрела своей жены британским сержантом Темпестом. Тогда раненый мужчина сбегает, чтобы отомстить.
В фильме снялись Колин Морган («Белфаст»), Моред Тайерс («Экстраординарная»), Амел Амин («Дворецкий»), Марк Стронг («1917»), Уилльям Оксборро («Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит»), Хайвел Морган («Молокососы») и другие.
В качестве режиссеров выступили Чарли и Томас Гард («Незваные»). Они также написали сценарий совместно с Ронаном Беннеттом («Джонни Д.»).