Посмотрите первый трейлер боевика «Смертельный выстрел»

Действие ленты разворачивается на улицах Лондона семидесятых годов. Сюжет рассказывает об отставном ирландском военном Майкле, который становится свидетелем расстрела своей жены британским сержантом Темпестом. Тогда раненый мужчина сбегает, чтобы отомстить.