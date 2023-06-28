Кинокомпания Blumhouse Productions выпустит новую версию фильма «Спаун» — экранизации одноименного комикса, созданного канадским художником Тоддом Макфарлейном. Об этом сообщил ComicBook.
Глава студии Джейсон Блум заявил, что ребут «Спауна» планируют выпустить в кинотеатрах в 2025 году. Он отметил, что продвижение работы над картиной будет зависеть от окончания забастовки сценаристов Голливуда.
Из этого можно сделать вывод, что сценарий будущей ленты пока не завершен. Какие именно специалисты работают над текстом фильма, Блум не уточнил. Также неизвестно, прикреплен ли к проекту по-прежнему Тодд Макфарлейн.
Комикс «Спаун» появился в 1992 году. Он рассказал об агенте ЦРУ Эле Симмонсе, который после смерти попал в ад и заключил сделку с демоном, после чего стал бессмертным супергероем и вернулся на Землю.
Первая экранизация комикса вышла в 1997 году, ее снял Марк А.З. Диппе. В фильме главную роль сыграл Майкл Джей Уайт. Лента добилась неплохих кассовых сборов, однако не слишком радушно была принята зрителями и критиками.
В 2016 году Тодд Макфарлейн стал говорить о своем намерении снять новую версию «Спауна». Он заявил, что проектом заинтересован лауреат «Оскара». Позднее выяснилось, что речь шла о Джейми Фоксе.
По задумке Макфарлейна, «Спаун» должен был стать жестоким хоррором, а не типичным супергеройским фильмом. Воспользуются ли создатели новой экранизации идеей художника, остается загадкой.
Тем не менее, по словам Блума, фильм находится «в очень-очень активной разработке» и его созданием занимается «отличная группа людей».