Режиссер Роланд Эммерих создаст многопользовательскую онлайн-игру на базе NFT

Режиссер Роланд Эммерих, известный по фильмам «День независимости» и «Послезавтра», создаст многопользовательскую онлайн-игру на базе NFT. Об этом сообщил Engadget.
Игра будет называться Space Nation Online. Она, по задумке кинематографиста, станет частью масштабной вселенной, в которую также войдут анимационные короткометражные фильмы и телешоу.
Над проектом будут работать, помимо Эммериха, разработчик World of Warcraft Джером Ву и Тони Танг из Warframe. На создание игры уйдут более 50 млн долларов. Авторы проекта намерены привлечь также дополнительное финансирование.
Space Nation Online позволит игрокам отправиться «в эпическое путешествие, чтобы разгадать тайны скопления Теликос». Релиз игры запланирован на 2024 год. Однако альфа-версия выйдет уже летом 2023 года.
«Расширенная вселенная, которую мы строим в Space Nation, — это великолепная возможность очаровать аудиторию, где бы она ни нуждалась в развлечениях, с помощью новых инновационных форм сторителлинга», — заявил Эммерих.