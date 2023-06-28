Лиам Нисон получает угрозы от анонима в трейлере фильма «Возмездие»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер триллера «Возмездие», в котором главную роль исполнил британский актер Лиам Нисон, известный по фильмам «Человек тьмы» и «Список Шиндлера».
В ролике герой Нисона едет в машине с детьми-школьниками, когда получает загадочный звонок от анонима, который утверждает, будто заложил бомбу в его автомобиль. В качестве доказательства неизвестный якобы взрывает соседнее авто.
Злоумышленник угрожает расправиться с персонажем Нисона, если тот не выполнит его условия — не застрелит своего лучшего друга. Мужчина отказывается это сделать, однако его приятель все равно погибает во время взрыва.
В результате благополучный бизнесмен оказывается подозреваемым в убийстве. Но это — не главная его проблема. Неизвестный шантажист по-прежнему преследует его и представляет опасность для его близких.
Кто стоит за угрозами и взрывами, станет известно 25 августа. В этот день «Возмездие» выйдет на экраны кинотеатров. В фильме, помимо Нисона, можно будет увидеть Ному Думезвени, Мэттью Модина, Джека Чемпиона, Лилли Аспелл и Эмбета Дэвидса.
Режиссером ленты выступает Нимрод Антал. Сценарий написал Кристофер Салманпур. Продюсерами картины выступили Эндрю Рона, Алекс Хейнеман, Джауме Коллет-Серра и Хуан Сола.