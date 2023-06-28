Концерты и события Moscow Jazz Festival посетило более 270 тыс. человек, рассказали «Афише Daily» организаторы. Второй международный фестиваль прошел в Москве с 19 по 25 июня на восьми городских площадках.
Всего на фестивале состоялось 245 выступлений более тысячи артистов из России, Таиланда, США, Индонезии, Турции, Израиля, Кубы и Бразилии. Основной открытой площадкой фестиваля стал сад «Эрмитаж». Здесь зрители услышали Игоря Бутмана и Эдди Гомеза (США), Вадима Эйленкрига, Варвару Убель, Олега Аккуратова, специальные джазовые программы представили Валерий Сюткин, Сергей Мазаев, Мот и другие артисты.
На закрытии фестиваля 25 июня прошла премьера музыкально-театрального перформанса Игоря Бутмана и Алексея Гуськова в сопровождении Московского джазового оркестра.