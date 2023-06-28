Moscow Jazz Festival посетило более 270 тыс. человек

На протяжении недели зрители могли услышать известных джазовых музыкантов и артистов других жанров в концертном зале «Зарядье», саду «Эрмитаж», в парках «Зарядье» и «Музеон», на площади у ЦУМа, на ВДНХ, «Депо» и на сцене ММДМ. Фестиваль подарил горожанам более 350 часов живой джазовой музыки.