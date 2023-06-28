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Moscow Jazz Festival посетило более 270 тыс. человек

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:44

Концерты и события Moscow Jazz Festival посетило более 270 тыс. человек, рассказали «Афише Daily» организаторы. Второй международный фестиваль прошел в Москве с 19 по 25 июня на восьми городских площадках.

На протяжении недели зрители могли услышать известных джазовых музыкантов и артистов других жанров в концертном зале «Зарядье», саду «Эрмитаж», в парках «Зарядье» и «Музеон», на площади у ЦУМа, на ВДНХ, «Депо» и на сцене ММДМ. Фестиваль подарил горожанам более 350 часов живой джазовой музыки.

Всего на фестивале состоялось 245 выступлений более тысячи артистов из России, Таиланда, США, Индонезии, Турции, Израиля, Кубы и Бразилии. Основной открытой площадкой фестиваля стал сад «Эрмитаж». Здесь зрители услышали Игоря Бутмана и Эдди Гомеза (США), Вадима Эйленкрига, Варвару Убель, Олега Аккуратова, специальные джазовые программы представили Валерий Сюткин, Сергей Мазаев, Мот и другие артисты.

На закрытии фестиваля 25 июня прошла премьера музыкально-театрального перформанса Игоря Бутмана и Алексея Гуськова в сопровождении Московского джазового оркестра.

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люди
Игорь БутманВалерий СюткинСергей МазаевАлексей Гуськов
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