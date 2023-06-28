Лионель Месси сыграл в аргентинском сериале «Los Protectores»

Аргентинский футболист Лионель Месси снялся в сериале «Los Protectores» («Защитники»), который показывает стриминговый сервис Star+. Об этом сообщил Goal.
Месси сыграл в шоу, рассказывающем о жизни трех футбольных агентов, самого себя. Он появился в первом эпизоде второго сезона популярного сериала. По сюжету главные герои приезжают на встречу к спортивной легенде в Париж. Они предлагают ему участвовать в проекте по поддержке начинающих футболистов.
Один из звезд шоу Андрес Парра заявил изданию Sport Bible, что вся команда была поражена «не только его человеческими качествами, но также и его актерским мастерством».
Эпизод с участием Месси вышел на экраны в воскресенье. Он стал первым опытом футболиста в качестве артиста. До этого игрок снимался только в рекламных роликах.