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Лионель Месси сыграл в аргентинском сериале «Los Protectores»

Юлия Онодэра
Вчера в 22:52

Аргентинский футболист Лионель Месси снялся в сериале «Los Protectores» («Защитники»), который показывает стриминговый сервис Star+. Об этом сообщил Goal.

Месси сыграл в шоу, рассказывающем о жизни трех футбольных агентов, самого себя. Он появился в первом эпизоде второго сезона популярного сериала. По сюжету главные герои приезжают на встречу к спортивной легенде в Париж. Они предлагают ему участвовать в проекте по поддержке начинающих футболистов.

Один из звезд шоу Андрес Парра заявил изданию Sport Bible, что вся команда была поражена «не только его человеческими качествами, но также и его актерским мастерством».

Эпизод с участием Месси вышел на экраны в воскресенье. Он стал первым опытом футболиста в качестве артиста. До этого игрок снимался только в рекламных роликах.

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Лионель МессиАндрес Парра
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