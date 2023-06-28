Лионель Месси сыграл в аргентинском сериале «Los Protectores»

Месси сыграл в шоу, рассказывающем о жизни трех футбольных агентов, самого себя. Он появился в первом эпизоде второго сезона популярного сериала. По сюжету главные герои приезжают на встречу к спортивной легенде в Париж. Они предлагают ему участвовать в проекте по поддержке начинающих футболистов.