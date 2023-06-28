На фестивале Chess & Jazz выступят Therr Maitz, L’One, Zoloto, Владимир Пресняков и Эрика Лундмоен

Фестиваль Chess & Jazz, который пройдет в московском саду «Эрмитаж» 29 и 30 июля, рассказал «Афише Daily» о своей музыкальной программе. В нее войдут концерты десяти артистов и коллективов.
На главной сцене мероприятия Mir Supreme Stage выступят Therr Maitz x LAB c Антоном Беляевым, L’One, Владимир Пресняков, Zoloto, Andro, Антоха МС, Эрика Лундмоен, Mirele, Blizkey и «Базар».
Шоу музыкальной лаборатории Therr Maitz будет создано специально для фестиваля. В нем организаторы обещают «магию оркестра, хора, а также любимые композиции в авторских аранжировках».
L’One представит на Chess & Jazz необычную джазовую программу. Пресняков исполнит танцевальные мелодии, лирические баллады, рок-н-ролл и блюз. Andro покажет актуальные треки, созданные с использованием мотивов цыганской музыки.
Эрика Лундмоен предложит послушать чувственную смесь жанров, от этники и попа до хип-хопа и блюза. Антоха МС презентует на фестивале свой новый альбом. Zoloto вновь порадует поклонников Chess & Jazz своим сетом.
«Отдельное внимание стоит обратить на артистов новой волны: Blizkey c теплым летним вайбом, нежную Mirele c бархатным голосом и атмосферный „Базар“ с этническими мотивами», — подчеркнули организаторы феста.
Фестиваль Chess & Jazz начнется 29 июля, в 15.00. Приобрести билеты на него можно на «Афише». Их стоимость составит 6000 рублей.