Реклама
Новости

На фестивале Chess & Jazz выступят Therr Maitz, L’One, Zoloto, Владимир Пресняков и Эрика Лундмоен

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:12

Фестиваль Chess & Jazz, который пройдет в московском саду «Эрмитаж» 29 и 30 июля, рассказал «Афише Daily» о своей музыкальной программе. В нее войдут концерты десяти артистов и коллективов.

На главной сцене мероприятия Mir Supreme Stage выступят Therr Maitz x LAB c Антоном Беляевым, L’One, Владимир Пресняков, Zoloto, Andro, Антоха МС, Эрика Лундмоен, Mirele, Blizkey и «Базар».

Шоу музыкальной лаборатории Therr Maitz будет создано специально для фестиваля. В нем организаторы обещают «магию оркестра, хора, а также любимые композиции в авторских аранжировках».

L’One представит на Chess & Jazz необычную джазовую программу. Пресняков исполнит танцевальные мелодии, лирические баллады, рок-н-ролл и блюз. Andro покажет актуальные треки, созданные с использованием мотивов цыганской музыки.

Эрика Лундмоен предложит послушать чувственную смесь жанров, от этники и попа до хип-хопа и блюза. Антоха МС презентует на фестивале свой новый альбом. Zoloto вновь порадует поклонников Chess & Jazz своим сетом.

«Отдельное внимание стоит обратить на артистов новой волны: Blizkey c теплым летним вайбом, нежную Mirele c бархатным голосом и атмосферный „Базар“ с этническими мотивами», — подчеркнули организаторы феста.

Фестиваль Chess & Jazz начнется 29 июля, в 15.00. Приобрести билеты на него можно на «Афише». Их стоимость составит 6000 рублей.

расскажите друзьям
теги
Эрмитаж
люди
Владимир ПресняковЭрика ЛундмоенАнтон Беляев
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»