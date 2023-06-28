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Зази Битц в трейлере сериала Стивена Содерберга «Замкнутый круг»

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:57

Max (единая платформа HBO Max и Discovery+) опубликовал полноценный трейлер мини-сериала «Замкнутый круг». Его премьера состоится 13 июля.

Действие сериала развивается в Нью-Йорке. Сюжет расскажет о расследовании неудавшегося похищения, в результате чего проливается свет на старые тайны, связывающие жителе разный районов города.

Главные роли в «Замкнутом круге» исполнили Клэр Дейнс и Зази Битц. Помимо них в сериале снимаются Джим Гаффиган, Си Си Эйч Паундер, Фалдут Шарма, Шейи Коул, Джералд Джонс, Сюзанна Савой, Итан Стоддард, Люсиан Зейнс и Деннис Куэйд.

Содерберг не только снял проект, но и выступил в качестве исполнительного продюсера. Вместе с ним исполнительными продюсерами стали Кейси Сильвер и Эд Соломон. Соломон также написал сценарий.

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