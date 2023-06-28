В Москве пройдут стендап-шоу Ивана Половинкина, Расула Чабдарова и Андрея Бебуришвили

В Москве пройдут выступления стендап-комиков Расула Чабдарова, Ивана Половинкина и Андрея Бебуришвили. Билеты на их концерты можно приобрести на «Афише».
Чабдаров готовится выйти на сцену КДК «Большевик» уже 1 июля. Повторно стендапер представит свое шоу там же 15 июля. Оба выступления начнутся в 21.00 и будут предназначены для совершеннолетней аудитории. Билеты продаются здесь.
Половинкин примет эстафету у коллеги и выступит в «Большевике» 21 июля. Билеты на стендап-шоу стоят от 900 до 1600 рублей, они продаются по ссылке.
Бебуришвили же устроит свой вечер на другой площадке — в Crocus City Hall. Его выступления придется подождать до осени: шоу запланировано на 29 октября. Минимальная цена за посещение концерта составит 1000 рублей, максимальная — 3500. Билеты — вновь на «Афише».
Там же можно найти информацию и о других готовящихся шоу артистов, в том числе в других городах.