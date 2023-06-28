В Москве пройдут стендап-шоу Ивана Половинкина, Расула Чабдарова и Андрея Бебуришвили

Чабдаров готовится выйти на сцену КДК «Большевик» уже 1 июля. Повторно стендапер представит свое шоу там же 15 июля. Оба выступления начнутся в 21.00 и будут предназначены для совершеннолетней аудитории. Билеты продаются здесь.