Фиби Тонкин снимется в криминальной драме «И на восьмой день»

Австралийская актриса Фиби Тонкин, известная по сериалам «Дневники вампира» и «H2O: Просто добавь воды», снимется в криминальной драме «И на восьмой день». Об этом сообщил Deadline.
Съемки картины, которая станет дебютом режиссера Александры Чандо, завершились в Нью-Мексико. Вместе с Тонкин в фильме сыграли Даррен Манн, Мустафа Спикс, Валери Махаффи, Линдси Морган и Таннер Бирд.
Лента рассказывает о путешествии двух воров по западной части Техаса. Продюсером проекта и его сценаристкой выступила Сюзанна Вайнерт. Она работала вместе с Дженис Бирд и Мелиссой Киркендалл.
Исполнительными продюсерами фильма стали Марина Каппи из Cappi Studios и Лекси Бирд. Над картиной также работала Сандра Адэр, которая на протяжении многих лет сотрудничала с Ричардом Линклейтером.
«И на восьмой день» выйдет на экраны в 2024 году. Когда именно состоится премьера, пока неизвестно.