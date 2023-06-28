Реклама
Новости

Фиби Тонкин снимется в криминальной драме «И на восьмой день»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:52

Австралийская актриса Фиби Тонкин, известная по сериалам «Дневники вампира» и «H2O: Просто добавь воды», снимется в криминальной драме «И на восьмой день». Об этом сообщил Deadline.

Съемки картины, которая станет дебютом режиссера Александры Чандо, завершились в Нью-Мексико. Вместе с Тонкин в фильме сыграли Даррен Манн, Мустафа Спикс, Валери Махаффи, Линдси Морган и Таннер Бирд.

Лента рассказывает о путешествии двух воров по западной части Техаса. Продюсером проекта и его сценаристкой выступила Сюзанна Вайнерт. Она работала вместе с Дженис Бирд и Мелиссой Киркендалл.

Исполнительными продюсерами фильма стали Марина Каппи из Cappi Studios и Лекси Бирд. Над картиной также работала Сандра Адэр, которая на протяжении многих лет сотрудничала с Ричардом Линклейтером.

«И на восьмой день» выйдет на экраны в 2024 году. Когда именно состоится премьера, пока неизвестно.

расскажите друзьям
люди
Фиби ТонкинАлександра ЧандоВалери МахаффиЛиндси МорганРичард Линклейтер
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»