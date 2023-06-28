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В нескольких регионах клиенты мобильного оператора МТС столкнулись с отсутствием связи и интернета

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:22

Клиенты мобильного оператора МТС столкнулись с отсутствием связи и интернета сразу в нескольких регионах России. Об этом сообщил ТАСС.

По информации агентства, в данный момент без связи и мобильного интернета остались жители Кировской и Нижегородской областей, Марий Эл, Татарстана, Пензенской, Саратовской, Ульяновской и Самарской областей.

Компания занимается решением проблемы. Сложности со связью появились примерно в 16.15 по московскому времени. Согласно данным проекта Brand Analitycs, больше всего на отсутствие сигнала жаловались в Тольятти, Самаре и Ижевске.

Региональные СМИ пишут о сбоях по меньшей мере в десяти регионах. Журналисту «Афиши Daily» в Удмуртии сообщили в салоне связи, что проблема должна быть решена примерно к 22.15 по московскому времени.

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