В нескольких регионах клиенты мобильного оператора МТС столкнулись с отсутствием связи и интернета

Клиенты мобильного оператора МТС столкнулись с отсутствием связи и интернета сразу в нескольких регионах России. Об этом сообщил ТАСС.
По информации агентства, в данный момент без связи и мобильного интернета остались жители Кировской и Нижегородской областей, Марий Эл, Татарстана, Пензенской, Саратовской, Ульяновской и Самарской областей.
Компания занимается решением проблемы. Сложности со связью появились примерно в 16.15 по московскому времени. Согласно данным проекта Brand Analitycs, больше всего на отсутствие сигнала жаловались в Тольятти, Самаре и Ижевске.
Региональные СМИ пишут о сбоях по меньшей мере в десяти регионах. Журналисту «Афиши Daily» в Удмуртии сообщили в салоне связи, что проблема должна быть решена примерно к 22.15 по московскому времени.