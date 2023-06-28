Николас Кейдж купил отдельное место в самолете для воображаемого друга сына

Поклонники актера похвалили его за заботу о сыне. Однако некоторые пользователи соцсетей не поверили в реальность истории Минни. «Не думаете, что он просто не хотел, чтобы кто‑то еще сидел в их ряду?» — спросил один из комментаторов.