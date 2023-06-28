Николас Кейдж купил отдельное место в самолете для воображаемого друга сына

Американский актер Николас Кейдж купил отдельный билет на самолет для воображаемого друга своего сына. Об этом сообщила Independent со ссылкой на женщину по имени Минни Драйвер.
По ее словам, однажды она оказалась на одном авиарейсе с кинозвездой. Рядом с Кейджем, как утверждает Драйвер, находилось пустое кресло. Это место актер выкупил специально, чтобы порадовать своего ребенка.
Поклонники актера похвалили его за заботу о сыне. Однако некоторые пользователи соцсетей не поверили в реальность истории Минни. «Не думаете, что он просто не хотел, чтобы кто‑то еще сидел в их ряду?» — спросил один из комментаторов.
Другой же назвал поступок Кейджа «совершенно новым уровнем богатства». Сам актер пока никак не прокомментировал историю. Но ранее он заявлял, что отцовство приносит ему много радости.
«Видеть моего сына с моим внуком — это самое близкое к ощущению блаженной завершенности, которое я когда‑либо испытывал», — говорил Кейдж.