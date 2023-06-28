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«Не открывайте глаза, пожалуйста»: вышел трейлер «Птичий короб. Барселона»

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:29

Netflix опубликовал полноценный трейлер фильма «Птичий короб. Барселона». Премьера ленты состоится 14 июля.

В ролике Барселона погружается в хаос, когда необъяснимые самоубийства начинают уносить сотни жизней. В центре внимания спин-оффа окажутся родители и дети, как и в оригинальном фильме. По сюжету отец Себастьян постарается сохранить жизнь себе и своей дочери Анне.

В ленте снимаются Марио Касас, Джорджина Кэмпбелл, Диего Кальва, Алехандра Говард, Наиля Шуберт, Патрик Криадо, Селия Фрейхейро и Гонсало де Кастро, а также Лола Дуэньяс, Мишель Женнер и Леонардо Сбаралья.

Грядущий фильм станет расширением вселенной «Птичьего короба». В качестве сценаристов и режиссеров выступят Алекс и Давид Пасторы («Голова»). Продюсеры оригинальной киноленты Дилан Кларк и Крис Морган вернутся к работе над спин-оффом совместно с Адрианом Геррой и Нурией Вальс.

Оригинальный «Птичий короб» вышел на Netflix 21 декабря 2018 года и сразу поставил рекорд сервиса по просмотрам за одну неделю. В нем снялись Сандра Баллок, Сара Полсон, Роза Салазар, Даниель Макдональд и Джон Малкович.

Сюжет оригинала рассказывает о странной сущности, которая уничтожает население планеты, заставляя людей убивать себя после того, как они на нее посмотрят. Главная героиня пытается любыми способами избежать зрительного контакта, затемняя окна и надевая повязки на глаза, пока она и ее дети не доберутся до безопасного места.

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Марио КасасДжорджина КэмпбеллПатрик КриадоЛола ДуэньясМишель Женнер
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