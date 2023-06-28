«Не открывайте глаза, пожалуйста»: вышел трейлер «Птичий короб. Барселона»

Сюжет оригинала рассказывает о странной сущности, которая уничтожает население планеты, заставляя людей убивать себя после того, как они на нее посмотрят. Главная героиня пытается любыми способами избежать зрительного контакта, затемняя окна и надевая повязки на глаза, пока она и ее дети не доберутся до безопасного места.