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Первый чеченский спутник «Ахмат-1» вышел на орбиту

Семён Гудошников
Сегодня в 17:09

Первый спутник, произведенный в Чечне, успешно вышел на орбиту и начал выполнять заданные функции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ).

Над аппаратом ЮЗГУ работал вместе с Чеченским госуниверситетом. Спутник получил название «Ахмат-1». Он создавался в рамках федерального проекта Space-Pi, нацеленного на приобщение школьников и студентов к изучению космоса.

«Ахмат-1» массой 2,5 килограмма предназначен для мониторинга самолетов. На нем впервые испытают технологию передачи данных от самолета напрямую на диспетчерский пункт.

Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале сказал, что чеченские эксперты получили в этом году грант на создание второго спутника. Его дооснастят видеокамерой и датчиками магнитного поля Земли.

«Выражаю искреннюю благодарность дорогому БРАТУ, ректору ЧГУ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Заурбеку Саидову и всем, кто задействован в этой работе», — написал глава республики.

«Ахмат-1» запустили на ракете-носителе «Союз-2.16» вместе с еще 41 малым космическим аппаратом. Ракета стартовала с космодрома «Восточный» 27 июня.

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Рамзан Кадыров
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