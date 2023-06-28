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Дженнифер Лоуренс рассказала, что до сих пор не понимает фильм «мама!»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:27

Дженнифер Лоуренс призналась, что до сих пор до конца не понимает фильма «мама!» Даррена Аронофски, в котором она исполнила главную роль.

Актриса пошутила, что использовала образовательный сайт CliffsNotes, чтобы расшифровать психологический фильм ужасов, написанный и поставленный Аронофски, с которым она состояла в отношениях во время съемок.

На шоу «Watch What Happens Live» ведущий Энди Коэн спросил: «По шкале от одного до полного замешательства насколько вы поняли свой фильм „мама!“?» Актриса ответила: «Скажу честно. Ну, я спала с режиссером, так что у меня были пояснения».

В библейской притче «мама!» Лоуренс играет роль безымянной беременной женщины, вышедшей замуж за безымянного мужчину (Хавьер Бардем). Неожиданно в их особняке появляются несколько гостей, которые вносят хаос в жизнь молодоженов.

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Дженнифер ЛоуренсЭнди КоэнХавьер Бардем
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