Дженнифер Лоуренс рассказала, что до сих пор не понимает фильм «мама!»

На шоу «Watch What Happens Live» ведущий Энди Коэн спросил: «По шкале от одного до полного замешательства насколько вы поняли свой фильм „мама!“?» Актриса ответила: «Скажу честно. Ну, я спала с режиссером, так что у меня были пояснения».