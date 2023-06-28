Дженнифер Лоуренс рассказала, что до сих пор не понимает фильм «мама!»

Дженнифер Лоуренс призналась, что до сих пор до конца не понимает фильма «мама!» Даррена Аронофски, в котором она исполнила главную роль.
Актриса пошутила, что использовала образовательный сайт CliffsNotes, чтобы расшифровать психологический фильм ужасов, написанный и поставленный Аронофски, с которым она состояла в отношениях во время съемок.
На шоу «Watch What Happens Live» ведущий Энди Коэн спросил: «По шкале от одного до полного замешательства насколько вы поняли свой фильм „мама!“?» Актриса ответила: «Скажу честно. Ну, я спала с режиссером, так что у меня были пояснения».
В библейской притче «мама!» Лоуренс играет роль безымянной беременной женщины, вышедшей замуж за безымянного мужчину (Хавьер Бардем). Неожиданно в их особняке появляются несколько гостей, которые вносят хаос в жизнь молодоженов.