Премьера нового сезона «Пищеблока» состоится в июле

Релиз второго сезона сериала «Пищеблок» состоится 8 июля на «Кинопоиске». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
В продолжении сериала ставший вампиром Валерка Лагунов будет бороться не только с темной силой внутри себя, но и с древним вампиром, который объявился в районе простой советской школы. Справиться с трудностями ему поможет верный друг Игорь Корзухин и любопытная девочка Рита, которая тоже хранит свои секреты.
Роли в «Пищеблоке» исполнили Петр Натаров, Даниил Вершинин, Мария Абрамова, Ангелина Стречина, Денис Парамонов, Ксения Трейстер, Равшана Куркова, Сергей Епишев, Риналь Мухаметов и Александра Ревенко.
Режиссером сериала выступил Эдуард Бордуков («На острие», «В раю мест нет»). Сценарий продолжения написал Сергей Калужанов («Мажор», «Детективный синдром»).
Первый сезон «Пищеблока» по одноименному роману Алексея Иванова вышел эксклюзивно на «Кинопоиске» в мае 2021 года. Согласно исследованию YouScan, проект оказался в топ-3 самых обсуждаемых русскоязычных сериалов весны.