Премьера нового сезона «Пищеблока» состоится в июле

В продолжении сериала ставший вампиром Валерка Лагунов будет бороться не только с темной силой внутри себя, но и с древним вампиром, который объявился в районе простой советской школы. Справиться с трудностями ему поможет верный друг Игорь Корзухин и любопытная девочка Рита, которая тоже хранит свои секреты.